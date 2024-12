Quifinanza.it - Cosa manca nella Manovra 2025, tra promesse mancate per le pensioni e taglio delle imposte

Nel testo della Legge di Bilancio, approvato il 20 dicembre alla Camera e ora in attesa del via libera definitivo dal Senato, non sono previste diverse misure: l’estensione della flat tax fino a 100mila euro, i nuovi tagli all’Irpef né la nuova rottamazionecartelle, nonostante le pressioni di parte della maggioranza. Le principali novità fiscali si concentrano su tagli e interventi mirati, come nuove regole sulle detrazioni, misure anti-evasione, come l’obbligo di tracciabilità per le spese deducibili, e la conferma della strutturaaliquote Irpef.NienteDei 28 miliardi previsti dalla Legge di Bilancio, gran parte sarà destinata alla conferma della riduzione del cuneo fiscale e contributivo, oltre al mantenimento della struttura dell’Irpef con tre aliquote e relativi scaglioni.