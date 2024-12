.com - Cortina Express con Christian De Sica, Lillo e il cast: video integrale incontro stampa

Ildell’del film, conDee il, per il cinepanettone 2.0 ora nei cinemaVi presentiamo ildell’del film, conDee il, per questo cinepanettone 2.0.e uscitaDiretto da Eros Puglielli e interpretato daDePetrolo, Isabella Ferrari, Paolo Calabresi, Francesco Bruni, Ernesto D’Argenio, Beatrice Modica, Marco Mazzocca, Veronica Logan, Agata Samperi, Riccardo Maria Manera,sarà nei cinema dal 23 dicembre, distribuito da Medusa Film.Leggi la nostra recensione del film– Isabella Ferrari e Cristian De(Foto di Azzurra Primavera)tramaDurante le feste di Natale, le strade e le piste disi popolano dei personaggi più diversi, riuniti tra le incantevoli montagne ampezzane innevate per divertirsi, ma non solo! Tra di loro, incontriamo Lucio De Roberti, un irresistibile viveur che tenta di salvare il nipote da un matrimonio disastroso;– Cristian DePetrolo (Foto di Azzurra Primavera)Dino Doni, una stella mule ormai spenta, alla ricerca di riscatto e soprattutto dell’amore di sua figlia; e Patrizia Giordano, una vulcanica discografica alle prese con il rischio di fallimento e un marito un po’ ignavo.