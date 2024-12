Ilrestodelcarlino.it - Civitanova cade in casa e resta terzultima

Bagalier Feba 68 Futurosa Trieste 79 BAGALIER FEBA : Panufnik 4, Severini, Perini 27, Mini 6, Binci 7, Bocola 10, Jaworska 10, Pelliccetti 4. Ne. Streni, Sciarretta, Contati. All. Melappioni. FUTUROSA IVISION TRIESTE: Stavrov 3, Ravalico 9, Modsetti 8, Miccoli 19, Srot 13, Sammartini 16, Lombardi, Camporeale 11. Ne. Rosset, Mueller, Messina. All. Mura. Arbitri: Marcello e Leggiero. Parziali: 8-19, 30-47, 47-62, 68-79.inla Bagalier Feba con Trieste che ipoteca la vittoria nel primo quarto (8-19) e nel secondo (22-28), poi le civitanovesi cercano di rientrare in gara ma non riescono nell’impresa pur chiudendo quei parziali in vantaggio (17-15 e 21-17). Ma quel primo parziale è stato condizionante per la formazione die su quel vantaggio le avversarie costruiscono la partita.