Città di castello fa tutto da solo Finale da brivido e sconfitta

DICASTIGLIONE DEL LAGO 3DI: Barbera 6,5, Barbieri 6 (29’ st Spiritosi 4), D’Alessandro Gabriele 6, Balocchi 6, Pignatelli 5,5, Jusufi 6, Muca 5,5, Cristiano 6 (54’ st Marasescu 4), Piselli 6,5, Osakwe 6,5, Serrano 5,5. All. Mambrini (squalificato) CASTIGLIONE DEL LAGO: Ranieri 6, Bertini 6, Sabadashka 6 (23’ st Treppiedi 6), Manjate 6,5, Edu Mengue 6, Ferri 6, Vassallo 6,5, Galeotti 6, Pareggi 5,5 (17’ st Alessi 6), Verrilli 5,5, De Montis 6 (13’ st Sardone 6,5). All. Machi 6 Arbitro: Fanelli di Perugia 5,5 Note: Espulsi: 44’ pt Muca, 50’ st Barbera, 50’ st Spiritosi Marcatori: 9’ st Piselli, 45’ st Galeotti, 50’ st Vassallo, 55’ st SardoneDIsurreale al Bernicchi, con il Castiglione del Lago che, sotto di un gol al 90’, realizza 3 gol nel recupero e supera undiche, dopo aver giocato tutta la ripresa in 10 uomini, rimedia altre due espulsioni negli ultimi minuti.