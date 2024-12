Oasport.it - Charles Leclerc attende Hamilton in Ferrari: “Lo stimo molto, sarà una sfida molto impegnativa e stimolante”

un 2025particolare per lain F1. La scuderia di Maranello, seconda nel campionato dei costruttori quest’anno, ambisce senza mezzi termini alla conquista del titolo piloti e dei marchi, forte dell’ascesa che ha avuto nella seconda parte del Mondiale del 2024, dopo aver faticato soprattutto la scorsa estate. Un progetto che avrà notevoli cambiamenti.Si parla di una monopostodiversa per tentare di far saltare il banco e nello stesso tempo ciuna coppia di piloti rinnovata. Al posto dello spagnolo Carlos Sainz, accasatosi in Williams, ciil britannico Lewisal fianco del monegasco. Un duo d’alta qualità, considerando i sette campionati vinti che Lewis può mettere sul piatto.La convivenza tra il velocee il “Re Nero”tra i temi della prossima stagione.