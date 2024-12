Tg24.sky.it - Capodanno 2025, cosa fare a Napoli: gli eventi in programma da non perdere

Dal 29 dicembre al 1° gennaio, la città offriràper ogni gusto con unpensato per valorizzare l’identità napoletana e celebrare la sua tradizione musicale. La serie diinizia il 29 dicembre con un doppio appuntamento al PalaVesuvio di Ponticelli. La serata sarà dedicata alla musica napoletana con “Can contro la malaciorta”. Sarà un momento per festeggiare i 50 anni di carriera dei 'E Zezi gruppo operaio, la storia in musica delle lotte per i diritti dei lavoratori. Tra gli ospiti, il maestro Peppe Barra, Enzo Gragnaniello Arisa, Luca Zulù Persico (99 Posse), Pietra Montecorvino, i Bisca Riccardo Veno ed Ettore Castagna.Gli appuntamenti del 30 dicembreIl 30 dicembre, Piazza del Plebiscito si trasformerà in un palcoscenico per la musica urban e rap. Sul palcoscenico saliranno Coco, Enzo Dong, Ernia, Frezza e SLF, protagonisti di uno spettacolo unico.