Basket Petrucci | Servono risultati della Nazionale

“Più che idee nuove. Tutti gli sport hanno bisogno di riforme, anche quelli che vincono, perché non è che si vince in eterno. Dovremo cercare di vincere qualche medaglia con la, quelle mancano e sono la cosa più importante. Non esistono Coppe dei Campioni o Superleghe, esiste solo la maglia azzurra a livello olimpico. Per avere i giocatori, abbiamo due leghe private come NBA e Eurolega che non ci mandano i giocatori. Questa non vuole essere una scusante, ma è una realtà”. Queste le parole di Gianni, presidente appena rielettoFederper il suo quarto mandato consecutivo, nel suo intervento a Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1. “È importante che gli italiani giochino nei campionati nazionali. Ma la Federazione non ha alcun potere su questo.