Ballando con le Stelle, ancora polemiche: Pasquale La Rocca risponde a Nargi e Favilla

con lesarà anche terminato ma non si sono esauriti gli strascichi.qualche polemica e un po’ di frecciatine post finale. A lanciarle è stato Luca, che ha ricevuto un bel po’ di supporto via social nel “protestare” contro il terzo posto assegnatogli, insieme con Federica. Toni molto accesi, di colpo spenti da una storia diLa, che ha provato a mettere la parola fine a tutto questo.La polemica di LucaA vincerecon lesono stati Bianca Guaccero e Giovanni Pernice. Secondo posto invece per Federica Pellegrini eLa. A chiudere il podio, invece, Federicae Luca.Una scelta criticata da molti spettatori e, come detto, dallo stesso maestro di ballo. Via social si è tolto qualche sassolino dalla scarpa, dando seguito alledi una stagione già particolarmente movimentata sotto questo aspetto.