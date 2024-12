Inter-news.it - Alla ricerca del gol: Lautaro Martinez è impaziente

spinge e prova a riprendersi l’Inter. L’attaccante argentino, rimasto a secco da tempo, spera di invertire la rotta nella gara contro il Como. SPERANZA – A poco meno di dieci ore dsfida tra l’Inter e il Como a San Siro, in casa nerazzurra si pensa come far sbloccare. L’attaccante argentino da inizio stagione ormai, è rimasto in un limbo dquale non riesce a sbloccarsi. Adesso però è arrivato il momento di trovare la soluzione e chiudere il 2024 con un pizzico di felicità in più. C’è da dire anche con la maglia dell’Argentina,ha continuato ad essere il goleador perfetto. L’argentino, dopo un momento in down a inizio stagione, sembrava aver ritrovato la serenità con il gol rifilato al Venezia che ha regalato all’Inter tre punti preziosi.