Ilfattoquotidiano.it - Alessandro Di Battista su TvLoft con ‘Assange. Colpirne uno per educarne cento’, lo spettacolo teatrale sulla storia del giornalista australiano

Arriva su, lodiDiuno per, che ripercorre le incredibili vicende delJulian Assange, fondatore del sito WikiLeaks, incarcerato per aver fatto il suo lavoro: dare notizie. Dalla pubblicazione dei documenti segreti, che provano i crimini di guerra di diverse nazioni, Stati Uniti in testa, alle denunce subite, passando per gli anni da rifugiato politico nell’ambasciata dell’Ecuador a Londra, fino all’arresto e alla detenzione nel carcere inglese di massima sicurezza di Belmarsh, vicino a Londra.Assange per 12 anni non ha visto la luce del sole e ha rischiato l’estradizione negli Stati Uniti e la galera a vita finché il 24 giugno 2024 è stato scarcerato in seguito di un complesso patteggiamento con la giustizia americana.