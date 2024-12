Ilfattoquotidiano.it - Valerio Scanu fa il funerale al cane con una nota agenzia: “Grazie per la vostra umanità. Dopo l’ultimo saluto pet therapy con le donzelle”

Un vero e proprioquello organizzato daper il suo cagnolino Gemello. Il cantautore si è rivolto allaagenzie di pompe funebri Taffo, come specifica nelle Instagram Stories: “per il servizio e per la. Siete stati meravigliosamente speciali”.Poi aggiunge uno scatto di alcune oche e commenta: “aver datoa Gemello abbiamo fatto un po’ di petcon queste simpatiche”. Gemello era un chihuahua. Ma come funziona e quanto costa ilcon cremazione per gli animali? Se si tratta di una cremazione collettiva intorno ai 50 euro per per una individuale si va dai 250 euro per un animale che pesava meno di 10 chili ai 400 euro per un peso dai 40 ai 50 chili. Chi richiede questo tipo di procedura spesso non vuole seppellire le ceneri ma preferisce tenerle in casa in un’urna.