Liberoquotidiano.it - Usa: Trump, 'dovremmo prendere il controllo del Canale di Panama'

Washington, 22 dic. (Adnkronos) - Il presidente eletto Donaldha suggerito che gli Stati Uniti dovrebberoildeldi, definendolo come una “risorsa nazionale vitale” e chiedendo adi restituire ilse i “principi, sia morali che legali” degli Stati Uniti che consentono adi gestire ilvengono violati.ha raddoppiato la proposta, lanciata per la prima volta sui social media ieri, durante un discorso all'evento Turning Point Usa a Phoenix, sostenendo che gli Stati Uniti hanno un "interesse acquisito" nel far sì che ilvenga gestito senza cheaddebiti "prezzi e tariffe di passaggio esorbitanti" alle navi gestite da aziende e personale militare statunitensi."La nostra Marina e il nostro commercio sono stati trattati in modo molto ingiusto e sconsiderato.