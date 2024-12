Liberoquotidiano.it - Svelato il segreto di Stonehenge: ecco cosa sono davvero quelle pietre, una verità insapettata

Vi siete mai chiestiil complesso didi? Adesso una risposta c'è e la dà una ricerca di studiosi della University College London (Ucl) e dell'università di Aberystwyth, pubblicata sulla prestigiosa rivista accademica Archeology International e anticipata dalla stampa di Londra. Rappresenterebbe l'unione die popoli dell'antica Britannia: l'unione di Inghilterra, Galles e Scozia in un unico Paese. Gli scienziati hanno reso noto che le famosedel neolitico, disposte a circolo nella campagna della contea inglese del Wiltshire, provenivano da tre delle regioni in cui è suddiviso l'odierno Regno Unito (la quarta è l'Irlanda del Nord). "Trasportare queste pesanti rocce in un luogo così distante, un'impresa straordinaria per quell'epoca, doveva essere un tentativo di stabilire un'unificazione politica e un'identità condivisa attraverso gran parte o addirittura la totalità della Britannia dell'antichità", fanno sapere gli autori dello studio.