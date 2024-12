Ilrestodelcarlino.it - Sammaurese, si fa sempre più dura. Arriva la quarta forza del girone

Chiuso il ciclo degli scontri diretti, per lasi apre quello dei confronti con le prime della classifica. Oggi, al Macrelli, col Lentigione di Stefano Cassani, poi alla ripresa, dopo la sosta, ildi ritorno si aprirà con due avversari del calibro di Forlì e Ravenna. Servono punti per la classifica, perre meglio possibile alla sosta, per affrontare col cuore più leggero il nutrito programma di allenamenti che Stefano Protti ha predisposto per il periodo di sosta, e infine servono punti per rendere un po’ meno in salita ildi ritorno. Certo ladell’avversario è notevole, il Lentigione è quarto in classifica, reduce dallo scontro col Ravenna e probabilmente arrabbiato per alcuni episodi che hanno lasciato qualche dubbio nella testa dei gialloblù. Ma non è tutto perché la squadra allenata da Cassani possiede la migliore difesa delcon appena dieci reti incassate, a segno ne ha messe 20.