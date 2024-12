Puntomagazine.it - Qualiano, arriva “Nun avé paura” l’EP dell’artista Peppe Davide

Leggi su Puntomagazine.it

Fin dal titolo è chiaro il messaggio che l’artista vuole che arrivi a chi lo ascolta: non lasciarsi paralizzare dalle difficoltà o dai fallimentiCon “Nun avé”,presenta il suo primo lavoro discografico ufficiale, un EP composto da quattro brani che segnano un nuovo e importante capitolo nella sua carriera artistica. Purndo “tardi” al suo debutto, come lo stesso artista asserisce, questo progetto si dimostra maturo e intenso, frutto di anni di esperienza come autore, musicista e interprete.Supportato dal contributo imprescindibile del Maestro Mario Simeoli (Synfonica Records),riesce a condensare in questo EP la sua visione della musica come un’arte capace di esprimere sentimenti autentici, passioni e ideali. I brani affrontano temi universali come i sogni della gioventù, la rabbia per le ingiustizie, la denuncia sociale e il bisogno di libertà, con un invito a credere in un mondo migliore.