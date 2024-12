Ultimora.news - Oroscopo Paolo Fox settimana dal 23 al 29 dicembre 2024 con classifica

Leggi su Ultimora.news

Cosa ha in serbo l'diFox per ladal 23 al 29? Le stelle di Natale sono influenzate dal transito del Sole in Capricorno, che porta questo segno a schiarirsi le idee e a ritrovare serenità. Anche il Sagittario godrà di unafortunata. Approfondiamo le previsioni astrali diFox.leFox dal 23 al 29: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - Amore: l'le invita a non tornare sui propri passi in caso di decisioni prese. Le preoccupazioni lavorative occuperanno tutta la vostra mente. Evitate discussioni alla vigilia di Natale. Lavoro: valutate di staccare la spina e riflettere un po', così a gennaio sarete grintosi. Il weekend saranno due giornate al top. Fortuna: ??? Toro - Amore: lafestiva vi vede occupati e preoccupati.