Operetta “Al cavallino bianco

Oggi alle ore 17 torna al Teatro Sociale di Como il consueto appuntamento con il mondo dell’. Il titolo scelto per questo stagione è “Al“, una delle operette più popolari, scritta negli anni 30. Firmata dal noto autore di canzoni Ralph Benatzky, in realtà è stata scritta da ben cinque musicisti, che hanno infuso nell’opera quella carica di energia e brio superiore alle altre. Il testo trae spunto da una satira sulla villeggiatura. Una commedia fiabesca che ruota attorno all’Hotel che si affaccia su un incantevole lago austriaco intorno al quale ruota una girandola amorosa sempre in movimento.