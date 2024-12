Natale, a Napoli la raccolta della comunità cinese per la mensa di Suor Clara

Leggi su Ildenaro.it

Il2024 asarà un’occasione speciale per celebrare la solidarietà e l’integrazione culturale. In un contesto di crescente povertà e difficoltà,, indiana di nascita e napoletana di adozione, porta avanti un impegno quotidiano di aiuto e accoglienza nella zona di Gianturco attraverso le attività delle MissionarieDivina Redenzione di Gianturco e con ladi padre Arturo D’Onofrio. “Se lo scorso anno servivamo settanta pasti al giorno, quest’anno siamo arrivati a cento”, racconta. “Le difficoltà sono aumentate, così come la povertà, che colpisce tanto gli stranieri quanto gli italiani. Ma quello che più mi preoccupa è la solitudine dei giovani, che crescono senza valori e si allontanano dal vero significatovita.” E così anche alla vigilia di questoi negozi di “Cinamercato 2003” hanno destinato gli incassi all’acquisto di indumenti e prodotti alimentari di ogni genere per ladelle MissionarieDivina Redenzione di Gianturco.