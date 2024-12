Lortica.it - Mecenate, Virgilio ed Enea: il mito reinventato per i Romani

Vi sembrerà strano, ma il sommo maestro di Dante,, su consiglio di, ha fatto sbarcarea Pomezia invece che in Maremma.Andiamo con ordine:, forse nipote o figlio di un Lucumone di Arezzo, sicuramente appartenente a una delle più importanti famiglie di quella città e molto vicino a Ottaviano (quest’ultimo adottato da Giulio Cesare), doveva far apparire l’imperatore come un discendente di una famiglia di stirpe reale. Questo era fondamentale per giustificare il potere monarchico., quindi, ci racconta alcune “balle” per attribuire un’origine nobile alla famiglia Giulia. Studi recenti sul DNA hanno evidenziato vaste similitudini con i popoli antichi dell’Anatolia per parte paterna, ma anche con alcune isole greche, Creta inclusa. Per parte materna, invece, sono emerse affinità con Umbri, Liguri e altre popolazioni non identificabili con certezza.