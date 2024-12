Oasport.it - Joao Fonseca si lancia tra i grandi! Trionfo alle Next Gen Finals, rimontato Tien

entra nel mondo dei: vince leGen ATPal termine di una settimana a Gedda in cui ha espresso un tennis meraviglioso. Sconfitto in finale un avversario che conosce bene come Learnercon il punteggio di 2-4 4-3(8) 4-0 4-2. Un match che nel 2023 è stata una finale Slam juniores laddove a vincere fu il brasiliano in rimonta, oltre a essersi incrociati nel girone questa settimana. Il risultato è stato confermato a favore del sudamericano che si è dovuto sudare il match e a girarlo è stato indubbiamente il tiebreak vinto nel secondo set: questo ha fatto pendere la bidalla parte del numero 145 del mondo.Primo set giocato in maniera perfetta dache monetizza al massimo il passaggio a vuoto iniziale al servizio diprendendosi il break e il vantaggio: qualche scelta troppo azzardata per il brasiliano come una palla corta completamente sbagliata costano piuttosto care.