Il vescovo di Rimini alla sfilata dei Babbi Natale in moto

Misano, 22 dicembre 2024 – Niente slitta con le renne per iche si sono presentati in massa all'evento delclub di Misano. All'appuntamento si sono presentati ben 50 appassionati dal territorio che, in perfetto stile natalizio con tanto di barba finta e costume da Babbo, hanno compiuto la tradizionale parata terminata in piazza Repubblica a Misano con la distribuzione di vin brulè e ciambella romagnola. All'appuntamento ha partecipato anche ildiNicolò Anselmi, da grande appassionato diciclismo, il monsignore ha preso parteparata con il proprio scooter e a fine evento gli è stata donata la felpa delclub misanese.