Ilgiorno.it - Il raid dei rapinatori in scooter a Milano: lo sparo tra i passanti, la reazione e il bottino nello zaino. La ricostruzione

Leggi su Ilgiorno.it

– Un agguato con tempistiche troppo precise per non far pensare a unpremeditato. Un’aggressione ad personam che lascia ipotizzare che inon siano andati a caso, ma che abbiano agito convinti di portare a casa il. Il blitz è andato in scena nel tardo pomeriggio di sabato, a due passi da piazzale Accursio: in due, arrivati e ripartiti a bordo di uno, hanno preso di mira un commerciante cinese di 41 anni, strappandogli unoche portava in spalla, dal contenuto ancora poco chiaro. Stando alle prime informazioni, il negoziante avrebbe reagito per cercare di riprendersi il maltolto, e a quel punto sarebbe partita una colluttazione: uno degli sconosciuti era armato di pistola, e col calcio di quest’ultima lo avrebbe colpito alla testa; in quel frangente, sarebbe stato esploso un proiettile, che però non ha ferito il cinese (a differenza di quanto ritenuto in una primissima fase delle indagini).