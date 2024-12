Ilnapolista.it - Furlani: «Ho ricevuto minacce di morte dopo che abbiamo venduto Tonali»

L’ad del Milan Giorgioha preso parte, insieme a Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic, dell’intervista realizzata per il progetto della Harvard Business School sul club rossonero.: «Hodicheha rilasciato alcune dichiarazioni in merito all’addio di Paolo Maldini dalla società:«È stata una decisione storica quella di lasciarlo andare, per quello che ha significato per il club e per la sua autorevolezza. Ma se volevamo realizzare la visione che Gerry aveva per il club dovevamo cambiare e andare avanti».Per la vendita di Sandroal Newcastle ha raccontato di averdi:«Ero consapevole della volatilità che deriva dal fatto che i media e i tifosi parlano del nostro club, ma ho capito che non c’è modo di sfuggire a quello che dicono in televisione o scrivono sui giornali.