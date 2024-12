Oasport.it - F1, tante novità per le vetture 2025. Ferrari e McLaren osano, Red Bull e Mercedes cercano la direzione giusta

Mentre siamo pronti per sederci a tavola e festeggiare degnamente le festività natalizie, anche per il mondo della Formula Uno è tempo di vacanze. Anche se la stagione si è sostanzialmente appena conclusa, il Mondialenon solo è dietro l’angolo, ma si può dire sia già iniziato. Leche daranno il via al prossimo campionato all’Albert Park di Melbourne racchiuderanno in sé un interesse notevole. Come non accadeva da tempo. Dopo una seconda parte di 2024 all’insegna dell’equilibrio, con 4 team quasi sullo stesso piano, la speranza di tutti i tifosi è che si possa ripartire da questo scenario anche nella prossima annata. Una situazione quanto mai affascinante, anche perchè tutte le scuderie dovranno dividersi tra corsa al titolo dele nuovo regolamento in2026.Chi punterà maggiormente sul presente? Chi si concentrerà sul futuro? La sensazione è che Aston Martin con l’arrivo di Adrian Newey sia il team che potrebbe pensare di più alla lunga distanza, mentre le altre scuderie baderanno parecchio al sodo ed al presente.