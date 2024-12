Liberoquotidiano.it - "Ecco quando ho capito di essere diventato un grande giocatore": Sinner spiazza tutti

Leggi su Liberoquotidiano.it

"I risultati non sono arrivati all'improvviso. Ho lavorato duro negli ultimi anni perefficace nei momenti importanti.i successi che ho ottenuto quest'anno sono il risultato di quanto fatto negli anni passati". Janniknel corso di una lunga intervista alla rivista francese Tennis Magazine, che gli ha regalato la copertina con il titolo 'Il primo della classe' parla di questo 2024 pieno di trionfi. "Ho pensato diunsono entrato in Top 10 ma non riuscivo a battere i migliori al mondo, per cui dovevo aggiungere qualcosa al mio tennis", ha ammessocome riporta Supertennis. "Un pò alla volta siamo riusciti a farlo.Simone Vagnozzi ha iniziato ad allenarmi, ho variato di più il gioco e anche ora ne facciamo tante in allenamento.