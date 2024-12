Calciomercato.it - Dybala via dalla Roma: cambia lo scenario, c’è l’annuncio

Leggi su Calciomercato.it

C’è fermento attorno alla figura dell’attaccante argentino, visto l’interesse del Galatasaray: ora arrivadel club giallorosso,tuttoIl direttore sportivo dellaFlorent Ghisolfi è intervenuto ai microfoni di DAZN a pochissimi minuti dal match contro il Parma e ha chiarito la posizione disul futuro di Paulo(LaPresse)Il dirigente giallorosso afferma che al momento “non ci sono contatti con altri club” e che Paulo“è un giocatore molto importante” per la. Mister Ranieri lo schiera titolare in un momento delicato, in cui il suo nome è a centro di rumors di mercato, legati specialmente ad un trasferimento verso la Turchia.Infatti, secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, il Galatasaray di Mertens e Osimhen ha puntato proprio la Joya.