Dramma in autostrada impattano due auto | 25enne perde la vita

Tempo di lettura: < 1 minutoÈ stato necessario chiudere un tratto dell’A2 del Mediterraneo a causa di un gravissimo incidente mortale che ha coinvolto due vetture all’altezza di Pontecagnano Faiano, in direzione Sud. Nello scontro tra una Smart ed una BMW ha perso laun venticinquenne che viaggiava a bordo della smart. Sul posto la Polizia stradale per i rilievi e per capire la dinamica dell’incidente che ha reso necessaria la chiusura dell’importante trattole che conduce ad un noto centro commerciale. Anas ha predisposto le uscite obbligatorie tra gli svincoli di Pontecagnano e Montecorvino.Sul posto sono intervenuti le squadre Anas, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine per la gestione della circolazione e per ripristinare il normale flusso di traffico nel più breve tempo possibile.