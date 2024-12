Movieplayer.it - David Ayer difende il reboot di Superman di James Gunn: "Sostenere gli altri registi è ciò che dobbiamo fare"

Il regista di Suicide Squad risponde alle polemiche online, invitando i fan ail nuovo film diinvece dire la sua versione di Suicide Squad.ha risposto alle critiche ricevute dai suoi fan per il sostegno mostrato al prossimodidie al nuovo Universo DC. Pochi giorni prima dell'uscita del trailer diha chiesto ai suoi fan di fermare la campagna in corso per promuovere la sua versione di Suicide Squad., il primo trailer è spettacolare: il nuovo DC Universe diha inizio Il sostegno al nuovodiSu X (ex Twitter),ha scritto: "Non mi ero reso conto chestesse rilasciando Creature Commandos quando è partita l'ultima campagna .