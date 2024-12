Quifinanza.it - Criptovalute in crescita e sempre più accettate dalla finanza tradizionale

L’adozione globale delleè in ascesa anche per effetto dei record plurimi messi a segno quest’anno dal Bitcoin e dalle sue “sorelle”. In rapporto di Chainalysis mette nero su bianco la portata di questo mercato, che prende piede con tassi didifferenti in USA ed Europa, due regioni chiave per le crypto, grazie agli investimenti istituzionali ed all’attività on-chain.“Il 2024 è stato un anno cruciale per il mercato delle, caratterizzato da significativi progressi normativi e da un crescente interesse istituzionale. L’approvazione degli ETF spot su Bitcoin ed Ethereum ha aperto la strada a maggiori investimenti istituzionali, aumentando la domanda e legittimando leagli occhi della”, afferma Gracy Chen, esperta die Ceo di Bitget, società Web3 tra i più importanti exchange dial mondo, che aggiunge “ci aspettiamo che il mercato dellenel 2025 rifletta l’influenza degli eventi recenti, continuando la suae stabilizzandosi ulteriormente con l’evoluzione della regolamentazione”.