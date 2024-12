Pronosticipremium.com - Brilla Saelemaekers: la Roma lo vuole, il Milan ha l’opzione per il rinnovo

Serviva una vittoria per cancellare la trasferta di Como, e questa è puntualmente arrivata. Un 5-0 roboante contro un Parma mai veramente in partita e succube di unache si è imposta sin dai primi scampoli di gioco. Tanti i giocatori sopra le righe e, più in generale, rinati grazie alla cura Ranieri: da una pacchetto arretrato solido ad un Paredes in gol e metronomo della squadra, fino ai ritrovati Dybala e Dovbyk e ad uncheanche più di quanto ci si potesse aspettare.Non era un caso che De Rossi lo volesse a tutti i costi e lo avesse dipinto come l’acquisto più utile dell’estate giallorossa, con la sfortuna di averlo perso per due mesi a causa di un brutto infortunio alla caviglia. Il belga è tornato più carico che mai è ed subito diventato un pilastro dell’11 di Ranieri.