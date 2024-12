Sport.quotidiano.net - Basket serie B Palla a due alle 18. L’OraSì a Roseto. Missione impossibile?

Diciotto vittorie in altrettante partite tra Supercoppa e campionato e unica squadra ancora imbattuta nei tornei nazionali italiani. La Liofilchemha numeri da paura ed infatti aloccorrerà più di una impresa per provare anche solo ad impensierire una vera e propria corazzata (a due ore 18 al PalaMaggetti di). Gli abruzzesi hanno un roster di altissimo livello e un coach come Gramenzi di grande esperienza, ma la loro forza è che riescono ad essere più forte anche delle assenze pesanti. "A Roma,era senza Austikalnis (out anche oggi; ndr) e Traini – spiega coach Andrea Gabrielli –, ha avuto difficoltà a segnare nel primo quarto poi ha piazzato un break di 80-50 sul campo di un’ottima squadra che stava attraversando un grande periodo di forma. Oltre a giocare molto bene la Liofilchem è attenta e aggressiva in difesa e pericolosa in attacco, ma soprattutto è difficile da scoutizzare perché i giocatori leggono molto bene la partita e fanno sempre la giocata giusta.