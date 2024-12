Attentato di Madgeburgo Elon Musk litiga anche con l’ex commissario Ue Breton | Se non fosse per gli Stati Uniti oggi parleresti tedesco

Leggi su Open.online

Nuovo battibecco sui social trae la classe politica europea. Questa volta a scontrarsi con il miliardario sudafricano è il francese Thierry, exeuropeo per il Mercato interno e promotore di quelle leggi contro le Big Tech che tanto hanno fatto infuriarenegli ultimi anni. A riaccendere il botta e risposta tra i due – che non sono nuovi a litigi di questo tipo – è il dibattito intorno all’di Magdeburgo, dove un uomo di 50 anni con simpatie per l’estrema destra ha lanciato la propria auto a tutta velocità sui mercatini di Natale uccidendo cinque persone e ferendone oltre 200. Qualche ora prima dell’episodio,aveva twittato il suo endorsement al partito di estrema destra Alternative für Deutschland, causando non poche polemiche.Il botta e risposta traCosì Thierry: «A poche settimane dalle prossime elezioni in Germania, e in concomitanza con l’atrocedi Magdeburgo,– il principale influencer mondiale su X e potenziale membro della futura amministrazione statunitense – sostiene apertamente il partito di estrema destra Afd.