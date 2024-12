Metropolitanmagazine.it - Angelo Madonia svela i retroscena sul suo allontanamento da Ballando

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Oggiè stato ospite di Mara Venier a Domenica In, ha scelto zia Mara per fare le prime dichiarazioni dopo la sua uscita dal programma di Milly Carlucci, appena entrato in studioha rivelato di aver seguito la finale died ha fatto i complimenti a Federica Pellegrini. Mara Venier cerca di andare dritta al punto, incalzandosulla possibile influenza nel merito del suo percorso acon le stelle 2024 della liaison con Sonia Bruganelli. “Distratto da Sonia? No, solo dal mio lavoro. Quando sono andato via avevo il massimo dei voti; se fossi stato un professionista distratto da altro quei voti non sarebbero arrivati”.Il ballerino tra le tante ha dato una spiegazione in merito ai filmati in cui lui viene rimproverato dalla Pellegrini perché stava al telefono in sala ballo e ha detto che in quei momenti si occupava dei social e della comunicazione per lui e Federica.