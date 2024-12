Sì sì ho capito tutto Grande Fratello Enzo Paolo torna e la fa sporca con Luca Pubblico nero

Leggi su Caffeinamagazine.it

Aldi nuovoTurchi. Ricordiamo che il coreografo e ballerino è stato protagonista nella casa fino a quando ha deciso di ritirarsi. Ma anche se non più in gioco, il marito di Carmen Russ fa spesso ritorno nella casa per impartire lezioni di danza ai coinquilini e preparare per loro nuove coreografie e in questo preciso momento è impegnato a organizzare lo spettacolo natalizio che i concorrenti metteranno in scena probabilmente in occasione della puntata di lunedì.Ovviamente nel corso della sua permanenza alTurchi ha stretto bei rapporti d’amicizia e in particolare si è legato aCalvani. E infatti quando il coreografo ha preso la decisione drastica e definitiva di uscire dal reality di Canale 5 l’attore toscano non l’ha presa bene.