Sci freestyle Coppa del Mondo 2024 2025 | successi per Wallberg e Kauf a Bakuriani

Si è conclusa con la dual moguls la tappa di, in Georgia, valida per ladeldi sci. Non è arrivata la doppietta per il francese Benjamin Cavet, che dopo il trionfo del sabato si è arreso in finale a Walter, campione olimpico del 2022. Nella prova femminile, invece, a trionfare è stata Jaelin. Indietro invece gli italiani.trionfaA salire sul gradino più alto del podio è stato Walter, che nella finale ha sconfitto nettamente Benjamin Cavet (20 – 15). Nonostante il successo,ha dichiarato: “Le mie gambe sono a pezzi, ora ho bisogno di una pausa“. Terzo posto per un altro svedese, Filip Gravenfors, capace di prevalere nella finalina sul giapponese Ikuma Horishima (21 -14). Per quanto riguarda gli italiani, c’era al via soltanto Massimo Bellucci: per lui uscita di scena negli ottavi di finale e 22° posto complessivo.