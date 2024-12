Ilfattoquotidiano.it - Scholz a Magdeburgo dopo la strage: “Non vinca chi semina odio”. Media: l’attentatore ricercato in Arabia saudita

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Un’azione terribile e folle. Ora è importante fare chiarezza e farlo con la massima precisione e accuratezza”. Il cancelliere tedesco Olafarriva aall’indomani delladei mercatini di Natale, dove un’auto ha falciato la folla provocando la morte di 5 persone – tra cui un bambino – e il ferimento di altre 205, di cui 41 in gravi condizioni. A provocare laè stato Taleb Al Abdulmohsen, 50 anni, medico psichiatra nato in, attivista anti-Islam e simpatizzante per Afd, arrivato in Germania nel 2006 durante la sua formazione specialistica. “Per me è importante che restiamo uniti come Paese e che ci parliamo – ha continuato -. Non è l’a determinare la nostra convivenza, ma il fatto che siamo una comunità che vuole conquistare un futuro comune e che non lasciamo vincere coloro che voglionore l’”.