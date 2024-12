Oasport.it - Run2u 46a puntata. Il bilancio di Stefano Mei e le corse “natalizie”

fa le prove tecniche, e con l’ultimadel 2024 sta organizzando già il 2025. Infatti già mercoledì 18 dicembre Run2 è stata in diretta conMei Ospite unico e con lui abbiamo parlato dei grandi risultati raggiunti nel 2024 ma anche del futuro e del 2025. Ladi questa sera invece conterrà tutto il panorama podistico italiano e non solo, a partire dalla COPERTINA dedicata allo scorso week end, poi i LANCI GARE ( tra le tante che ci avete inviato da tutta Italia) e poi il #SEMPREDICORSA di Lorenzo Lotti che ci ha raccontato tutto sul suo secondo Guinnes World Record di 100 km con Rod ‘’pushing a pram’’ in Virginia; gli ultimi ragguagli sulla Riforma dello Sport e poi ovviamente il ‘’DALLA PANCIA della GARA’’ con il nostro super protagonista e vincitore di quest’ anno che è il runner pacer Giorgio Dobori; e dulcis in fundo una scorpacciata vera e propria di SCELTE PER VOI.