Roma, Parma nel mirino: Ranieri si affida a Saelemaekers

Le lancette dell’orologio scorrono veloci e per laè tempo di tornare in campo. Dopo la vittoria per 4-1 in Coppa Italia contro la Sampdoria, con tanto di qualificazione ai quarti di finale della competizione, i giallorossi vogliono trovare la definitiva continuità in un avvio di stagione complicato. L’obiettivo è quello di scalare la china di una classifica deficitaria, di avvicinarsi alla parte sinistra della graduatoria. Tra poco meno di 24 ore, i capitolini affronteranno il, in quel dello stadio Olimpico. Un match da non sottovalutare, contro un avversario che sta dando prova di avere tutto ciò che serve per rimanere nella massima categoria.I ducali arriveranno sotto l’ombra del Colosseo senza alcun timore reverenziale e questo Claudiolo sa. Il coach di Testaccio avrebbe scelto l’undici titolare da schierare, in vista della partita con gli emiliani.