Ilfattoquotidiano.it - “Rafforzare anche in Italia la sicurezza nei mercatini di Natale e negli eventi di piazza”. La circolare dopo l’attentato a Magdeburgo

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

con effetto immediato” i servizi di vigilanza e controllo nelle aree “maggiormente attrattive sotto il profilo turistico e commerciale”, dove vengono allestiti “e fiere natalizie“, masui siti che ospitano “di intrattenimento” e gli obiettivi sensibili ed i siti ritenuti a rischio. È quanto dispone unadel Dipartimento della Pubblicainviata ai prefetti e ai questori all’indomani del, in Germania, che ha provocato 5 morti e oltre 200 feriti. Ordinatal’immediata implementazione dell’attività informativa, investigativa e di controllo del territorio.Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha raccomandato alle forze di polizia, nel corso della riunione convocata sabato pomeriggio al Viminale, di adottare tutte le iniziative a tutela deglidi: non solodi, maprocessioni, concerti e cerimonie per il Giubileo.