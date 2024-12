Ilrestodelcarlino.it - Piscina comunale, nuove luci più moderne

Nuovo look per la. Nell’ampio soffitto a volta della struttura sportiva di via Turati, nei giorni scorsi, sono state installate 13 lampade a tecnologia led. Si tratta di un’illuminazione a servizio della vasca grande a 8 corsie dove si svolgono gare e corsi rivolti a ogni fascia d’età. I lavori di sostituzione dei vecchi impianti sono stati finanziati con risorse del Comune. "La manutenzione non si esaurisce mai in impianti come questo – spiega l’assessore allo sport Kevin Bravi – e anche piccoli interventi sono importanti per garantire la qualità e la sicurezza di strutture che ogni giorno accolgono centinaia di utenti. La nostra, grazie all’ampia offerta di servizi e attività, è un punto di riferimento per tutti gli amanti del nuoto dell’intero comprensorio.