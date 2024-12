Cityrumors.it - Pensioni gennaio 2025: ecco la data pagamento in banca e Poste

Le primedel nuovo anno sono in arrivo,quando verranno pagate e tutte le novità che porterannoSono previste sorprese, quindi preparatevi, per chi è in attesa neldell’assegnostico. I primi importi che verranno inviati con l’arrivo del nuovo anno potrebbero subire degli aumenti o delle riduzioni economiche, a causa del conguaglio che è stato fatto dall’INPS. A causare questi cambiamenti, come riporta SkyTG24, è la rivalutazione.lain– Cityrumors.itSi tratta di una procedura che prevede un adeguamento del cedolino sul costo della vita e che viene basato sul tasso di inflazione determinato per l’anno ormai in conclusione. Per questa ragione, in vista delpotrebbe esserci un leggero aumento delledello 0,8%, mentre per il 2024 non ci saranno conguagli.