Outfit Rococò l’ultima tendenza moda da seguire

La storia si ripete, e questo non è puramente un anacronistico modo di dire. Se la chiara dimostrazione di ciò è sotto ai nostri occhi ogni giorno ed in ogni ambito, è spesso l’universo dellaa riportare l’evidenza più lampante. Mossi e divisi dal desiderio di onorare e lasciarsi ispirare, i grandi designer riportano alla luce ciclicamente le geniali idee del passato, forse troppo azzeccate per essere lasciate inabissate nei meandri della memoria. Sì, anche se si tratta di riesumare il guardaroba tipico di un’altra epoca storica e sì, riuscendo nell’impensabile intento di farvi appassionare la scettica nuova generazione.È esattamente questo che è accaduto – e che sta ancora accadendo, in verità – da qualche tempo a questa parte con la lenta (ri)comparsa di elementi di stampo tardo barocco in pedana e poi per le strade, tra rigidi bustier, drammatiche maniche a sbuffo, ampie strutture a crinolina e graziose bordature in tulle.