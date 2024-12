Ilfattoquotidiano.it - Ora il generale Figliuolo è anche un agente segreto: Meloni lo nomina vice capo dell’Aise

IlFrancesco Paolosaràuno 007. Non uno qualsiasi: il numero due dei servizi segreti per l’estero. La premier Giorgiahato il militare nuovoDirettore, l’Agenzia informazioni e sicurezza esterna. “L’incarico ha la durata di due anni. Dellaè stato informato il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica”, si legge in una nota di Palazzo Chigi. Alla fine, dunque, si è realizzato quanto anticipato da Il Fatto Quotidiano: la premier e parte del suo entourage hanno ricompensato ilpiù noto d’Italia con unaal vertici dei servizi segreti.Si tratta di un incarico che va ad allungare la sterminata lista delle poltrone collezionate da. Comandante delle forze Nato in Kosovo, Kosovo Force (Kfor) con il grado didi divisione,è statoReparto Logistico dello Stato maggiore dell’Esercito dall’agosto 2015 al maggio 2016.