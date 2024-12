Anteprima24.it - Nunziante, tegola sui giallorossi: lesione al menisco, da valutare i tempi di recupero

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiHa stretto i denti finché ha potuto Alessandro, ma durante l’intervallo al “Simonetta Lamberti” contro la Cavese si è dovuto arrendere ad un problema al ginocchio destro, complice con molta probabilità una buca del terreno di gioco dove è ricaduto dopo una presa alta quasi alla fine del primo tempo. Per cautela, a quel punto, lo staff medico ha preferito consigliare ad Auteri l’ingresso di Manfredini evitando di sollecitare in maniera ulteriore il ginocchio di. La scelta, con il senno di poi, si è rivelata quella giusta perché gli esami ai quali si è sottoposto oggi il 2007 hanno evidenziato unaalmediale del ginocchio destro. Questo la nota della società giallorossa: “Il Benevento Calcio comunica che, in data 20 dicembre 2024, durante la gara Cavese-Benevento, il tesserato Alessandroha subito un trauma distorsivo al ginocchio destro.