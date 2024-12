Oasport.it - NBA, i risultati della notte (21 dicembre): Thunder corsari a Miami, i Cavaliers piegano la resistenza dei Bucks. Bene anche i 76ers

Altra grandequella completata da poco per la NBA, con solo tre partite disputate per la regular season 2024-2025 dove non è mancato lo spettacolo: andiamo quindi a fare un breve recap di quanto accaduto oltreoceano.I Philadelphia(9-16) rispettano il fattore campo battendo i Charlotte Hornets (7-21) per 108-98. I padroni di casa innestano le marce alte fin dalle prime battute (26-11), con Charlotte che fatica a contenere l’attacco deiscivolando a -18 dopo 12’ (41-23). Nel secondo quarto Philadelphia continua ad imporre il suo ritmo (47-32), mantenendo un margine di dodici lunghezze all’intervallo lungo (58-46). Nella ripresa il vantaggio aumenta toccandoil +20 (73-53), con gli ospiti che provano a reagire senza però riuscire ad avvicinarsi abbastanza per impensierire gli avversari (85-71).