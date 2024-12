Tvplay.it - Napoli-Roma, asse caldissimo: Raspadori la chiave per il doppio colpo

Leggi su Tvplay.it

L’attaccante ex Sassuolo, che sta trovando poco spazio con Conte, potrebbe convincere laa privarsi dei suoi calciatoriIn casasarà un gennaio molto caldo. Le difficoltà che la squadra di Ranieri sta incontrando, nonostante la piccola consolazione della vittoria in Coppa Italia, impongono scelte nette e decise. Il mercato di riparazione in tal senso rischia di essere una finestra in cui a Trigoria ci saranno grandi cambiamenti con l’addio di calciatori che, fino a poche settimane fa, sembrano intoccabile. In tutto ciò potrebbe approfittare il, pronto ad intervenire per rafforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte.laper(ANSA) TvPlay.it (ANSA) TvPlay.itNegli scorsi giorni era rimbalzata la voce di un primo contatto tra le due dirigenze.