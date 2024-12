Anteprima24.it - Napoli, Conte: “Primo tempo dominante, ma serve concentrazione per 95 minuti”

di lettura: < 1 minutoAntonio, ai microfoni di Dazn, analizza la vittoria delcontro il Genoa: “dominato in lungo e in largo, sononto per il gioco. Nell’intervallo ci siamo detti di non farli rientrare in partita perché conosco bene questo stadio: basta una scintilla per accendere la tifoseria. Invece abbiamo incontrato difficoltà e il secondoci deve rimanere stampato nel cervello perché non deve appartenere a noi. Abbiamo rimesso in piedi una partita assurda, bisogna cambiare e stare sul pezzo per 95se vogliamo restare in alto.”Sul modo di difendere della squadra: “Ildeve difendere attaccando e non subendo la paura, deve essere il nostro mantra. Stasera l’inerzia non doveva passare al Genoa. Siamo stati fortunati e non piangiamo lacrime amare, godiamoci i tre punti, ma le partite vanno giocate dall’inizio alla fine.