Maxi incidente in autostrada muoiono mamma e figlia di 10 anni in viaggio per le vacanze di Natale

Una-carambola che ha coinvolto oltre 10 auto e 2 mezzi pesanti è costata la vita a una donna di 39e ladi 10, mentre risultano feriti il marito e l’altro figlio. Il tragico, forse provocato dal maltempo che ha imperversato in tutto il Sud Italia, si è verificato ieri sera, 20 dicembre, lungo l’Salerno-Reggio Calabria all’altezza di Mormanna, nel cosentino.Le dinamiche delIl tragicosi è verificato lungo l’A2 del Mediterraneo, in direzione Nord, tra Mormanno e Laino. Come riportato da MessinaToday, nell’sono rimasti coinvolti, oltre alle auto, altri mezzi come un autoarticolato, un pullman e un furgone. Le vittime erano di Barcellona Pozzo di Gotto e stavano viaggiando a bordo di un’Opel rimasta incastrata sotto un tir insieme al papà e all’altro figlio di 3, rimasti feriti.