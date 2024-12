Oasport.it - LIVE Sci alpino, Discesa Val Gardena 2024 in DIRETTA: iniziata la gara, attesa per Paris

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZALADEL SUPERG FEMMINILE DI ST. MORITZ DALLE 10.3011.58 Partito Justin Murisier, pettorale rosso.11.58 Crawford chiude quarto a 1.77 da Von Allmen. Il canadese ha commesso un brutto errore in uscita dal Ciaslat dove si è fatto portare larghissimo.11.57 Dopo due settori il canadese paga 73 centesimi a causa di una linea troppo alta sulla prima curva. Per portare velocità bisogna passare molto stretti come fatto da Von Allmen e Giezendanner.11.56 Si entra nel vivo della: è il momento di James Crawford.11.56 Terza posizione per Money che chiude laa 97 centesimi dal connazionale.11.55 Traiettoria molto alta al primo curvone per lo svizzero che perde molto tempo dal connazionale. Monney può guadagnare molto nel Ciaslat.