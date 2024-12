Ilrestodelcarlino.it - Liste d’attesa e sicurezza. Il piano della Regione : "Telecamere e pattuglie. Siamo già al lavoro"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il governatore Francesco Acquaroli, l’assessore regionale alla sanità, Filippo Saltamartini, e quello alle infrastrutture, Francesco Baldelli, hanno fatto il punto sul fronte sanitario nel maceratese. L’incontro, atteso da settembre, è stato aperto con i saluti del sindaco Sandro Parcaroli. Poi ha preso la parola la direttrice sanitaria dell’Ast di Macerata Daniela Corsi che ha illustrato, carte alla mano, i numeri del settore per quello che riguarda gli ospedali e la medicina sul territorio. "Questa politica – ha detto – va verso il rafforzamento del territorio, così che gli ospedali non siano sovraccaricati di codici non emergenziali. Dobbiamo far deflettere gli accessi ai pronto soccorso nei casi in cui si possa operare con punti salute e attività ambulatoriale. Nella programmazione Ast sono stati attivati punti salute con personale infermieristico affinché si riducano le".